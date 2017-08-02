Rusya'dan Trump'ın yaptırımlarına cevap

ABD tarafından 3 ülkeye yaptırım uygulanması konusunda bir karar alınmıştı ki 3 ülke arasında Rusya da bulunması nedeniyle Rusya bu konuda açıklama yaptı. Rusya ile küresel konular ortak karar almayı uman ABD yaptırımları hakkında bir cevap aldı.

Rusya'dan cevap

Rusya'ya yönelik olan yaptırımların imzalanması herhangi bir şeyi değiştirmediği Rusya tarafından açıklandı. Rusya tarafından gelen açıklamada Trump imzalamasa bile bu konuda herhangi bir değişiklik olmayacağı çünkü yeni denilen yaptırımların çoktan uygulanmaya başlandığı bildirildi. Yani yaptırımlar zaten uygulanıyordu. Yeni bir şey olmadığını iddia eden Rusya bir anda başkanın imzasını bile almadan kanun haline gelmesi konusunda tartıştı.

İran cevap verecek mi ?

Kremlin sözcüsü tarafından yapılan yaptırımlara cevaplamaya hazır olduklarını ve uygulamaya konulduğu konusunda da bilgi verdi. Yani Rusya bu konuda ABD'ye cevabını verdi. Şimdi sırada İran ve KDHC var ki KDHC zaten aylardır yeterince cevap veriyor. Bu konuda İran ne gibi bir açıklama yapacak merak ediliyor.