Rüşvetten gözaltına alınan 79 polis serbest kaldı

İstanbul ilinde rüşvet alarak trafikte olmaması gerekenlere göz yuman polislerin tespiti için bir çalışma başlatıldı ve rüşvet alarak trafik kurallarının ihlallerine neden olan 148 kişi serbest kaldı. Serbest kalan kişiler arasında 79 tanesi trafik polisi olup gözaltına alınanlar serbest kaldı.

Savcılık serbest bıraktı

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon eş zamanlı olarak yapıldı ve kentin bazı yerlerinde trafikte olmaması gereken araçların olmasına izin verildi. Bu araçlar da kazalara sebebiyet verdi. Kamyon ve mikserlerin, ağır tonajlı yük araçlarının ve o yola girmesi yasak olan ne kadar araç varsa o yola girmesine izin verildi. Bu konuda rüşvet alındığı iddia edilince olay araştırıldı. Şüpheli olarak merkeze getirilen kişilerden 13 tanesi direk savcılık talimatı ile tutuksuz yargılanmak üzere emniyette serbest bırakıldı.

Mahkeme serbest bıraktı

79 tanesi trafik polisi olan 135 kişi de adliyeye gönderildi. Savcılık sorgularını tamamladığı zaman 42 şüpheliden 7 tanesi trafik polisi olup serbest kaldılar ancak adli kontrol şartı ile serbest kaldılar. 93 zanlı ise tutuklanma talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede ise hepsi serbest kaldı.