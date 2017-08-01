Ağabeyini makasla yaraladı ve ölmesine neden oldu

Aydın ilinde meydana gelen olayda ağabeyini koyun kırpma makası ile yaralayan bir şahıs ağabeyinin ölmesine neden oldu. Yaralı halde hastaneye doğru götürülürken ambulansta hayatını kaybetti. Onu yaralayan kardeşi ise yaraladıktan sonra kaçarak bağ evine saklandı. Olay yerine gelen jandarma aramaya başladıktan kısa bir süre sonra yakaladı ve karakola götürdü.

Eşini darp ediyordu

Neden bu olayın yaşandığı araştırıldığında ise eşini sokak ortasında döven Mahmut G. adındaki şahıs 34 yaşında olup eşini döverken orada yanında olan kardeşi Ali İhsan G. adındaki şahıs 40 yaşında olup kardeşine engel olmak istedi. Engel olmak isterken de koyun kırpma makası ile kardeşi tarafından yaralandı. Yaraladıktan sonra da olay yerinden kaçarak bağ evine saklandı. Eşi ile tartışan 34 yaşındaki adam ise henüz neden eşi ile tartışıyordu belli değil.

Cezaevinden 1 ay önce çıktı

Cezaevinden henüz çıkalı 1 ay olmuşken eşiyle tartışıp eşini darp ediyordu. Bu duruma engel olmak isteyen ağabeyi ile tartıştı ve Mahmut G. adındaki şahıs ağabeyini makasla yaraladı ve öldürdü.