Katar için Arap ülkeleri tekrar görüşecek

Uzun süredir Katar için yaptırımlar uygulayan Arap ülkeleri Katar için gelen destekleri gördükten sonra yeniden bir görüşme yapmak için toplanma kararı aldılar.

4 büyük ülkeden destek geldi

İlk önce ülkemiz tarafından gelen destekler sayesinde Katar yaptırımlara karşı durdu ve ülkemizden giden gıda yardımları sayesinde de herhangi bir problem yaşamayan Katar için sonrasında İran, ABD ve Almanya tarafından yardım alınca kriz denilen bir şey kalmadı. Katar bu yardımları almadan önce de durumlarının oldukça iyi olduğunu açıklayınca hatta hepsine karşı bir rest çekince kriz denilen bir durum kalmadı.

Katar’a baskı uygulanacak

Durum karşısında Arap ülkeleri yeni bir görüşme için toplantı yapmaya karar verdi. Mısır Dışişleri bakanlığı tarafından açıklananlara göre Arap ülkeleri kriz için toplanıyor. Görüşme amacı ise daha istediklerinin yapılmaması direk ret edilmesi olunca Arap ülkeleri 2 gün boyunca görüşme yapıp bu kararların baskı uygulanarak kabul edilmesini sağlamak istiyor. Bahsedilen istekler arasında ise Katar başka ülkelerin içişlerine karışmayacak gibi bir talep de var.