IŞİD’e bir ağır darbe de Suriye ordusundan geldi

Uzun süredir IŞİD ile mücadele had safhada olunca IŞİD yavaş yavaş kaybetmeye başlıyor. Suriye ordusu tarafından gelen bu saldırı sonrasında da IŞİD büyük bir saldırı yapacakken bu saldırıyı geri püskürttü. Artık geri adım değil ileri adım atmaya başlayan Suriye ordusu diğer ülkelerden gelen destek ile saldırılar yapabilmektedir.

Saldırılar kaydedildi

Suriye ordusu tarafından yapılan saldırılar kayıt altına alınarak medyaya ulaştırıldı. Suriye ordusunda yer alan askerler video kaydına göre IŞİD araçları hedef alınarak saldırılar yapılıyor. O sırada bunu fark eden teröristler hemen geri çekilmek için hamle yapınca Suriye ordusu hızlandı. Deyrezzor sınırında meydana gelen bu olayda günden güne IŞİD geri çekilmeye ve güç kaybetmeye başlıyor. Özellikle ABD tarafından gelen saldırılar çok etkili olmaktadır.