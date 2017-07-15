HDP’li milletvekili gözaltına alındı

Anasayfa ASAYİŞ HDP’li milletvekili gözaltına alındı
HDP’li milletvekili gözaltına alındı
HDP’li milletvekili gözaltına alındı admin Tarih: 2017-07-15 Saat: 13:22:39
Güncelleme : 2017-07-15 13:22:39Bu içerik 461 kez okundu.
Reklam

HDP’li milletvekili gözaltına alındı

Bildiğiniz gibi dokunulmazlıkların kalkması sonrasında yargılanmaya başlanan vekillerden şimdi de HDP Van Milletvekili Adem Geveri gözaltına alındı. Bir taziyeye giden Adem Geveri bir anda taziye evinde polisler tarafından gözaltına alınarak hakkında dava olmasından dolayı merkeze götürüldü. Ankara’da bulunan taziye evine gelen polisler Adem Geveri hakkında Şırnak’ta hakkında bir dava olduğunu bu nedenle de gözaltına alınması gerektiğini açıkladılar. SEGBİS’le savcılığa ifade vermesi gerekiyor.

11 milletvekili tutuklu

Şu anda HDP’li olan toplamda 11 vekil tutuklu durumda. Adem Geveri’nin durumu ise henüz belli olmadı. Savcılığa ifade verdikten sonra yargılanması gerekiyor. Selahattin Demirtaş hakkında ise verilen karar bozulmuştu ki 5 ay hapis cezası alacak olan Demirtaş bu konuda verilen kararın bozulması ile henüz son durum belli olmadı. Adem Geveri hakkında da gelişmeler eklenecektir.

 

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır