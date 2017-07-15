HDP’li milletvekili gözaltına alındı

Bildiğiniz gibi dokunulmazlıkların kalkması sonrasında yargılanmaya başlanan vekillerden şimdi de HDP Van Milletvekili Adem Geveri gözaltına alındı. Bir taziyeye giden Adem Geveri bir anda taziye evinde polisler tarafından gözaltına alınarak hakkında dava olmasından dolayı merkeze götürüldü. Ankara’da bulunan taziye evine gelen polisler Adem Geveri hakkında Şırnak’ta hakkında bir dava olduğunu bu nedenle de gözaltına alınması gerektiğini açıkladılar. SEGBİS’le savcılığa ifade vermesi gerekiyor.

11 milletvekili tutuklu

Şu anda HDP’li olan toplamda 11 vekil tutuklu durumda. Adem Geveri’nin durumu ise henüz belli olmadı. Savcılığa ifade verdikten sonra yargılanması gerekiyor. Selahattin Demirtaş hakkında ise verilen karar bozulmuştu ki 5 ay hapis cezası alacak olan Demirtaş bu konuda verilen kararın bozulması ile henüz son durum belli olmadı. Adem Geveri hakkında da gelişmeler eklenecektir.