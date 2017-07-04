Kore'den gelişmiş füze açıklaması

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti tarafından gelen açıklama bir anda sadece ABD değil tüm dünyayı tedirgin etti. Normalde bilinen füzeleri arasında ABD'ye kısmen ulaşan füzeleri vardı ki bu füzeler zaten füze savunma sistemleri ile engellenmesi planlanıyordu ancak Kore tarafından gelen açıklama ile tekrardan tedirgin olunmaya başlandı. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti yeni bir balistik füze denemesi yaptı.

Dünyanın her noktası

Ancak bu denemenin herhangi bir videosu veya bilgisi bulunamadı. Medyaya cevap niteliğinde Kore Halk Ordusu Stratejik Birlikleri Günü'nü kutlayan KDHC bir açıklama ile dünyada neresi olursa olsun vurabilecekleri kapasitede füzeleri olduğunu söyledi.

Füze açıklaması

Güney Kore ve Japonya tarafından gelen açıklama da füze 40 dakika boyunca gidiyor ve 930 kilometre yol alabiliyor. Yüz tane atılsa hepsi de başarılı olacağı söyleniyor. Ayrıca bu füzeler mobil atım mekanizmaları ile engellemek imkansız. Son dönemlerde denedikleri orta menzilli füzelerinde başarılı olduğu açıklandı.