Adana'da tarla kavgasında 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

Adana ilinde yaşanan bu olay Kozan ilçesinde Aslanlı Mahalle'sinde 2 aile arasında oldu. Kavga konusu ise tarla ile alakalı olup henüz net bir şekilde açıklanmadı. Tarladan dolayı kavga eden aile fertlerinden bir kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Buna ek olarak da olaya müdahale eden bir uzman çavuş fenalaştı.

1 kişi öldü

2 aile arasında yaşanan kavgada ilk olarak tüfekle ayağından yaralanan Ali Cahit M. hemen Kozan Devlet Hastane'sine kaldırıldı. Burada taburcu olduktan sonra serbest kalan Ali evde aile fertleri ile karşı saldırıya hazırlandı ki tüfekleri alarak karşı aile ile kavga etmeye başladılar.

Av tüfekleri kullanıldı

Av tüfekleri ateş alınca da Ali Cahit M. ve diğer aileden 4 kişi yaralandı. Hemen hastaneye kaldırılan şahıslar arasında konuşma engeli olan bir kişi hayatını kaybetti. Uzman çavuşunda durumu iyi olup taburcu işlemleri tamamlandı.