Türk üssünün kapatılması şart koşuldu

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn tarafından bildiğiniz gibi uzun süredir Katar’a bir ambargo uygulanıyor. Katar’ın terörü desteklediğini iddia ederek bu şekilde Katar’a sırt çeviren bu Arap ülkeleri asıl derdini açıkladı. Katar’a 13 maddeden oluşan bir istek listesi sunarak dertleri neymiş ortaya çıktı.

10 gün var

10 gün içerisinde El Cezire yayın kuruluşunun kapatılmasını, Türkiye’nin Katar Askeri Üssü’nün kapatılması ve İran ile ilişkilerin azaltılmasını içeren bir listedir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalan Katar aslında nasıl bir oyunun içerisinde olduğu açıkça görülmektedir. ABD tarafından Arap ülkelerine bir liste hazırlanması ve sunulması istenmişti ki bu listede ABD’nin izleri açık bir şekilde görülüyor. Bu konuda istekler Katar’a sunuldu sunulmasına ancak terörler alakası olmayan Katar bu kararları istekleri uygularsa durum çok daha kötü olacak.

9 ülke karşı çıkıyor

Katar’a karşı olan 9 ülke sundukları liste ile Katar’ı bitirmek istiyor. Katar burada ne yapacak merakla bekleniyor. Türkiye ise desteğini esirgemiyor.