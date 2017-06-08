Birleşik Arap Emirliklerinden Alaycı Katar Açıklaması

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Birleşik Arap Emirliklerinden Alaycı Katar Açıklaması
Birleşik Arap Emirliklerinden Alaycı Katar Açıklaması admin Tarih: 2017-06-08 Saat: 23:04:27
Güncelleme : 2017-06-08 23:04:27Bu içerik 226 kez okundu.
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Birleşik Arap Emirliklerinden Alaycı Katar Açıklaması

Birleşik Arap Emirlikleri tarafından dün Türkiye tarafından alınan karar tüm dünyada duyulunca Türkiye’nin yaptığı hamleler dikkat çekti.  BAE tarafından yapılan açıklama da “ Türkiye ve İran’dan yardım talebi istenmesi krizde yeni bir trajik sayfa açabilir.” diyerek bir açıklama yaptı. Katar tarafından istenen bu yardım eleştirildi.

Twitter’dan da açıklama yaptı

Twitter aracılığı ile yapılan ek bir açıklama ile de önceki açıklama desteklendi . Katar krizi tırmandırmak konusunda suçlanıyor twitter üzerinden yapılan açıklamalarda. Gargaş tarafından yapılan bu açıklama da Katar’ın kafasının karışık olduğunu belirtti. 2 tane Arap olmayan ülkeden yardım istenmesi tuhaf bulundu. Ülkemizden de askeri koruma istenmesini trajik ve komik bir yeni sayfa olabileceğini açıkladı.

Dış ülkelerden istenen yardım krize çözüm olmayacaktır, diyerek çözümü şeffaf ve dürüst olan yeni bir söylem olduğunu söyledi. Yani yapılan yardımların işe yaramayacağını ifade edip bunlar krizin daha da yükseleceğini açıkladı. 

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