10 Terörist Öldürüldü ve Operasyonlar Devam Edecek

İçişleri bakanı olan Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklama da 10 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Bakan’ın Açıklaması

Yaptığı açıklama : “ Van Çatak’ta öğlen 10 terörist takip edilmeye başlandı ve o saatten bu yana takip edilen teröristler etkisiz hale getirildi. Şimdi ise yani sahur saatlerinde ekipler bir yere daha operasyon yapmayı planlıyor ve bu sabaha kadar da oradan bir sonuç alınacak.” bunlar yer aldı.

60 Terörist Öldürüldü

Ağrı Doğubeyazıt İlçesi’nde Tendürek Dağı’nda yer alan Çetenli Jandarma Karakolu'nda asker ve koruyucular ile birlikte sahur yapan İçişleri Bakanı istatistikleri de açıkladı. Eylül ayından bu yana Tendürek de 60 tane teröristin öldürüldüğünü belirtti. Orada olanlar için de : “ TSK’ye meydan okuyanlara karşı 790 bin km2 içerisinde ki her santimetre de Ay Yıldız nasıl egemen oluyor nasıl mücadele ediyor hepiniz bunu gösterdiniz. Biz ise bu mücadeleleri an ve an takip ettik. Allah sizlerden razı olsun. Aramızdan çok değerli arkadaşlarımızı da şahadetle uğurladık. Onların da hala bizle olduğunu biliyoruz. Ayette de söylendiği gibi ‘Siz onları ölü sanırsınız ancak onlar diridirler.’ onlar hala bizimledirler. Ailelerine tekrardan buradan sabır niyaz ederim ve başsağlığı dilerim.” açıklaması ile güvenlik güçlerine dua etti.