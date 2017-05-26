Şırnak’da gömülü füzeler bulundu

Şırnak Uludere İlçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda PKK terör örgütüne ait olduğu belirlenen 2 adet AT-4 tanksavar füzesi ve 2 adet 60 milimetrelik havan ile bu silahlarla kullanılan mühimmatlar bulundu. Bunlar toprağa gömülü olarak bulundu.

Operasyon detayları

Uludere’de yapılan operasyon sonucunda bulunan füzeler ve mühimmatlar hakkında açıklama yapılması beklendi ve en sonunda Şırnak Valiliği'nden yazılı bir açıklama geldi. O açıklama da : “ Uludere ilçesinde Biliç Tepe Bölgesi güneyinde silahlara ve mühimmatlara yönelik olarak bir ihbar aldık ve bu ihbarı değerlendirerek hemen operasyon düzenlendi. 23.Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı kontrolü altında yapılan operasyon sonrasında terör örgütü PKK’ye ait olduğu belirlenen 2 adet AT-4 Tanksavar füzesi, 2 adet 60mm havan, 10 adet 60mm havan mühimmatı bulundu. Hala arama çalışmaları devam etmekte olup azimle çalışmalar devam ediyor.” diyerek operasyonlar devam ettiriliyor.