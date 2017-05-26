BMW 45 binden fazla sorunlu aracı geri istiyor

BMW tarafından üretilen 45.484 tane B7 Alpina aracını araçta tespit ettiği bir sorun nedeniyle geri toplatma kararı alarak araçları geri istiyor.

BMW Açıklama Yaptı

2005 ile 2008 yılları arasında ürettiği 7 serisi B7 Alpina modelindeki araçta bir sorun belirledi. Sorun olan araç sayısı 45.484 olup hepsinin geri alınması onaylandı. Tespit edilen sorun ise araç hareket halindeyken birden kapıları açılabilme ihtimali olması oldu. Bu ihtimal nedeniyle 45 binden fazla araç geri çağrıldı herhangi bir soruna yol açmadan hatanın düzeltilebilmesi için.

Yolcuların yaralanma riski var

Kapıların kendiliğinden bir şekilde bir şey tarafından tetiklenerek açılma problemi olduğunu tespit eden BMW firması bu gibi bir problem yaşanmadan hemen araçları geri talep etti. Bu sorun yüzünden kullanıcıların yaralanma riski, kaza yapma riski ve daha birçok riski olması nedeniyle araç kullanıcıları uyarıldı.