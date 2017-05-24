WhatsApp grubu kurdum ancak mesaj atmadım iddiası

Sadece yazılanları okudum, dedi

Darbe girişiminin Genelkurmay çatı davası sanıklarından olan eski Kurmay Yarbay Terzi 15 Temmuz günü “ Türkiyem” adlı “WhatsApp” uygulamasından bir grup kurdu. Bu uygulama mesajlaşma için kullanılmaktadır. Toplu mesajlar için de grup kurulur. Kurulan bu gruba “ Zırhlı araçların üzerine her kim çıkarsa çıksın vurun.” mesajı yazıldı. Bu mesajın yazıldığı grubu kuran Kurmay Yarbay buraya mesaj yazmadığını savundu.

Mesaj Yazmamış

Yargılanan 221 kişi arasında eski Kurmay Yarbay olan Ertuğrul Terzi yargılandı. Eskiden 28. Mekanize Piyade Tugayı İkinci Tabur Komutanı’nda Kurmay Yarbay olarak görev yapıyordu. FETÖ işbirlikçisi olduğu iddia edilen 38 kişiden de sadece 1 tanesini tanıdığını açıkladı. Diğerleri ile herhangi bir görüşmesi veya tanışması olmadığını bildirdi. Savunmasında ise : “ Genelkurmay Başkanlığına terör saldırısı gerçekleştiğini haber alınca hemen desteğe gittik.” ifadesi hatırlatılarak kendisine güvenlik ile ilgili bir göreve sahip olunup olunmadığı soruldu. Bu soruya da : “Taburumun kolluk güçlerinde destek sağlama yetkisi var. Ankara’da 3 ilçe içerisinde de müdahale yapma yetkim var. “diyerek açıklamasını yaptı.