BTÖ'den güvenlik güçlerine taciz ateşi

Olay detayları

OIay sabah saat 07.45'te yaşandı ve Kuzey Irak istikametinde yaşanan olay Gelişen Köyü Koryürek mezrasında yaşandı. Kaçakçılık faaliyetlerinin fazla olduğu bu yerde bunu engellemek amacıyla köy içerisinde görevli olan 34. Piyade Hudut Tugay Komutanlığı Ortaklar Tabur Komutanlığına ait olan 2 tane kobra zırhlı araca saldırı gerçekleşti. Sadece zırhlı araçlara değil Büyüktepe Piyade Hudut Bölüğü Komutanlığına ve Koryürek mezrasına BTÖ üyeleri tarafından kaleşnikof, Bixi, kannas ve RPG-7 roketatar ile saldırı yapıldı. Hemen karşılık verildi. Top ve havan kullanarak karşılık veren Koraytepe ve Büyüktepe komutanlığı herhangi bir can kaybı yaşanmadan veya yaralanma olayı yaşamadan olayı atlattı.

Ev ve cami duvarına isabet etti

Alınan bilgilere göre 1 adet RPG-7 mühimmatı camiye, 1 adet RPG-7 mühimmatı ise bir korucunun evinin dış duvarına denk gelerek hasar verdi. Taciz atışı yapan teröristler aranıyor.