Uçakta sorun çıkartınca F-22 Savaş Uçakları Havalandı

F-22 tipindeki savaş uçakları aniden havalanarak bir yolcu uçağının yanına gittiler ki bunun sebebi o yolu uçağında Anıl U. adındaki şahsın sorun çıkarması oldu.

Uyarılara Aldırış Etmedi

Los Angeles Honolulu arasında giden Amerikan Havayolları'nın Airbus 321 tarzındaki uçakta Anıl U. adındaki şahıs uçakta olay çıkarınca F-22 savaş uçağından 2 tanesi havalanarak yolcu uçağına eşlik etti. Uçak iner inmez de gözaltına alındı.

Alkollüydü

Anıl U. adındaki şahsın alkol aldığı iddia ediliyor ki uçağın ön tarafından olan tuvaletlerin bulunduğu noktada beklemeye başlaması ile uyarılar almaya başladı. Uyarılara aldırış etmedi. Kabin memurları da uyardı ancak bir türlü ikna olmadı. Kokpit kapısını da zorlayınca müdahale edildi ve yolcularında yardımıyla kontrol altına alındı. Durum kuleye bildirildi. Arkada bir koltuğu oturtulup bağlandı. Uçak inene kadar F-22 Raptor savaş uçaklarından 2 tanesi eşlik etti.