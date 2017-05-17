Kendi kafasına sıktı kurtarılamadı

Şahinbey Fırat Mahallesinde boş arazide uzun bir süre boyunca beklemede duran bir araç ve yanındaki şahıs ihbar edildi. İhbar üzerine polisler harekete geçti ve olay yerine giderek araca yaklaşmaya başladı.

Aracın içerisinde yer alan Ayhan D. ise bir anda silahını çıkartıp polislere doğrulttu. Polisler ise hemen şahsı ikna etmeye çalıştı ancak şahıs polislerin yaklaşmasını istemedi.

İkna Edilmeye Çalışıldı

İkna çabaları uzun sürse de bir türlü ikna olmayan şahıs aracına bindi ve silahı kendi kafasına dayayıp sıktı. Bir el ateş sesi gelir gelmez polisler hemen araca doğru gittiğinde Ayhan D.'nin durumu görülünce hemen sağlık ekipleri tarafından Ersin Arslan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Henüz Neden Yaptı Bilinmiyor

Olayla ilgili neden kendi kafasına sıktığı konusunda bilgi edinilemedi ki polisler tarafından da bu konuda herhangi bir bilgi verilmedi.