Trump Rusya'ya Gizli Bilgileri Verdiğini Söyledi

ABD Başkanı Trump ile Lavro randevusun da geçen hafta İŞİD’in gizli planını Amerikan gazeteleri yazdı. Bu haber anın da deprem etkisi yarattı hassas bilgiyi ABD’ye veren ülke Rusya ile paylaşılmasına izin vermemişti. Twitter den açıklama yapan Trump, kendini savundu.

Trump Açıklaması

" Rusya ile terörizm ve hava yolu uçuş güvenliği ile alakalı bilgileri paylaşmak istedim. İnsani nedenler ayrıca Rusya’nın IŞİD ve terörizme hava saldırıları yapmasını istiyorum." Trump, Twitter hesapları ile kendi ekibini ve Rusya’yı açık pozisyonda bıraktı. Ama bu durumu hem beyaz saray hem de Moskova haberleri yalanladı. Fakat ABD’nin Avrupalı müttefikleri Trump’a tepki gösterdi.

Rusya'dan Açıklama

Rusya da gün içerisin de yapılan açıklamalarda haberler de sözü geçen gizli bilgiler yalanlandı. Beyaz Saraydan jet açıklama haberin duyulmasından sonra Trump yönetiminden devamlı açıklamalar yapıldı. Bu gece yayınlanan haber gerçek dışı. Başkan ve Dışişleri Bakanı sivil aracılığı tehdit eden durumlar olmak üzere iki ülkeyi ilgilendiren tehditleri konuştular. Bu durum Trump’ın başını ağrıttı.