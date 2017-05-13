Konyaaltı Sahili Akşamları Fuhuş Merkezi Oluyor

Antalya'da oldukça popüler olan Konyaaltı Sahili sabahları tatil için gelenlerin en uğrak yeri olurken akşamları da fuhuş merkezi haline dönüyor.

Anasayfa ASAYİŞ Konyaaltı Sahili Akşamları Fuhuş Merkezi Oluyor
Konyaaltı Sahili Akşamları Fuhuş Merkezi Oluyor
Konyaaltı Sahili Akşamları Fuhuş Merkezi Oluyor admin Tarih: 2017-05-13 Saat: 21:45:27
Güncelleme : 2017-05-13 21:45:27Bu içerik 223 kez okundu.
Reklam

Gündüzleri Konyaaltı Sahili için herhangi bir problem olmuyorken akşam olduğu zmaan işler değişiyor ve fuhuş pazarlığı başlıyor. Sahil şeridince ilerleyen yolda fuhuş yapmak için bekleyen kadınlar kendilerini bu işi yaptıklarını belli etmek için ellerindeki el fenerini yakıp kapatıyorlar ve bu şekilde sinyal vererek müşterilerini buluyorlar. 

Polisler Geldiği Zaman

Bir fuhuş şebekesi olduğu kesin olan bu yerde kadınlar araçlalarla getiriliyor ve yoldan geçen araçalarla pazarlık yapıyorlar. Polisleri ise gözcüler bildiriyor. Kadınlardan yarım kilometre uzaklıkta olan gözcüler ise kadınlara polis geldiği zaman haber veriyor. 

Trafik Sıkışıyor

Kadınlarla pazarlık yapan araçlar bazen o kadar çok oluyor ki araçlar trafiğin tıkanmasına neden oluyor. Bu durumlarda devriye gezen polisler devreye girince tuvaletlere, ağaçlık alanlara ve çeşitli yerlere saklanan kadınlar gözcüler sayesinde yakalanmıyorlar. 

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır