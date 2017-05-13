Konyaaltı Sahili Akşamları Fuhuş Merkezi Oluyor

Gündüzleri Konyaaltı Sahili için herhangi bir problem olmuyorken akşam olduğu zmaan işler değişiyor ve fuhuş pazarlığı başlıyor. Sahil şeridince ilerleyen yolda fuhuş yapmak için bekleyen kadınlar kendilerini bu işi yaptıklarını belli etmek için ellerindeki el fenerini yakıp kapatıyorlar ve bu şekilde sinyal vererek müşterilerini buluyorlar.

Polisler Geldiği Zaman

Bir fuhuş şebekesi olduğu kesin olan bu yerde kadınlar araçlalarla getiriliyor ve yoldan geçen araçalarla pazarlık yapıyorlar. Polisleri ise gözcüler bildiriyor. Kadınlardan yarım kilometre uzaklıkta olan gözcüler ise kadınlara polis geldiği zaman haber veriyor.

Trafik Sıkışıyor

Kadınlarla pazarlık yapan araçlar bazen o kadar çok oluyor ki araçlar trafiğin tıkanmasına neden oluyor. Bu durumlarda devriye gezen polisler devreye girince tuvaletlere, ağaçlık alanlara ve çeşitli yerlere saklanan kadınlar gözcüler sayesinde yakalanmıyorlar.