Gaziantep'te 3.5 ton at ve eşek eti yakalandı

Gaziantep'te jandarma, zabıta ve gıda denetim uzmanları tarafından bir kesimhaneye baskın yapıldı ve 3.5 ton at ve eşek eti yakalandı.

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Gaziantep'te 3.5 ton at ve eşek eti yakalandı
Gaziantep'te 3.5 ton at ve eşek eti yakalandı admin Tarih: 2017-05-13 Saat: 21:34:39
Güncelleme : 2017-05-13 21:34:39Bu içerik 333 kez okundu.
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Gaziantep Şahinbey ilçesinde Osmanlı Mahallesinde bulunan ruhsatsız olarak kesim yapan kesimhaneye gelen bir ihbar sonrasında jandarma, zabıta ve gıda denetim uzmanları tarafınca baskın yapıldı ve ortaya çıkan manzara gerçekten şok edecek bir manzara oldu. 

3 Tane Tay Bulundu

Tesisin yakınlarında bulunan 3 tane tay da ağaca bağlı şekilde bekliyordu ki bunlar da gözden kaçmadı ve bağlandıkları yerden alındılar. 

Mikrop Yuvası

Mahalleli bu konuda herhangi bir bilgisi olmadığını veya herhangi bir beylikdüzü escort hijyen konusunda herhangi bir bilgileri olmadığını ifade etti ki tesis mikrop  yuvasıydı. Mahalle sakinlerinden olan Mehmet Delibaş ise : " 3 - 4 haftadır burada kesim yapılıyor ancak ne gördük ne inandık. Sahiplerini gördük ve temiz kişiler olarak gözüküyorlardı. Bu ilk ihbar değil ancak o ilk ihbarda bir şey çıkmamaıştı. 3 Kamyon et yakalandı ve 3 tane de tay vardı. Koku konusunda da bu alanda bu kokular normaldir." diyerek açıklamasını yaptı. 

Etler İmha Oluyor

Tesis ortakları olan N.K., A.D., M.Y adındaki şahıslar gözaltına alındı. 16 ton et ve sakatat bulundu. 

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