Şarj kablosuyla oğlunu öldüren annenin yargılanması

Şarj kablosuyla oğlunu öldüren annenin yargılanmasına başladı. Zonguldak’ta üç yaşında olan oğlunu cep telefonunun şarj kablosu ile boğarak canına kast ettiği öne sürülmesi ile tutuklanmış olan annenin ise yargılanması gerçekleştirildi.

12 Temmuz 2017 de ise Gökçebey İlçesi ile ilgili olan Bakacakkadı Beldesi içerisinde gerçekleşen olay sırasında öne sürülenlere göre Gülveren Aydemir, kahvaltı amaçlı bakkala ekmek almak için gitmiş olan kocası Olcay Aydemir’in ise sonrasından yatak odası kısmında ise uyumuş olan oğlu ise Emir Can’ın ise yanına uğradı.

Eve ise gelmiş olan Olcay Aydemir, ise evin kapısını açamadığı için pencere kısmından içeriye girdi. Oğlunu ise hareketsiz bir şekilde eşini ise hap içmiş ve bileklerini ise kesilmiş vaziyette gören Olcay Aydemir, ise sağlık ekiplerine bildirdi.