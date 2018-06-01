7 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

7 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, haklarında yakalama kararı verilen 14 FETÖ şüphelisi içerisinden 7’sinin tutuklandığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ise devam edilen soruşturmalar kapsamı içerisinde ise Sağlık Bakanlığı bünyesinde ise çalışması ile ihraç edilmiş olan 8’i aktif olarak çalışmakta olduğu 4’ü ise emekli olmak üzere diğer 2 şahsın da olması ile toplam olarak 14 şüpheli ile alakalı ise FETÖ/PYD terör örgütü ve irtibat ile iltisaklı oldukları gerekçesi ile beraber 31/05/2018 günü gözaltı kararı alındığı saptandı.

Şüpheli şahıslardan ise 7’sinin de meydana gelen operasyon ve gözaltı altına aldıkları açıklandı. Firari olan şüphelilerin ise yakalanması amaçlı çalışmaların da devam ettiği öne sürüldü.