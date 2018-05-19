2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra bulundu

2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra böyle bulundu. Antalya da Olimpos Turizm Merkezi içerisinde dün akşam saatlerin de köpeğin arkasından gitmiş olduğu orman da ise kayıplara karışan 2,5 yaşında olan Şems Ateş Uygur, ise sabah saatleri sıralarında sulama havuzunu kapatmakta olan brandanın üst kısmında uyur bir şekilde görüldüğü bildirildi.

Kumluca ilçesi içerisinde ise Olimpos Turizm Merkezin de ise tatil köyün de çalışmakta olan Hakan ile Selcan Uygur çiftinin çocukları olduğu saptanan Şems Ateş Uygur, ise dün saat 18.30 sularında oyun oynadığı esnada köpeği de ‘Frida’nın ise arkasından ormanlık bölgeye girdiği bildirildi.

Aile ise çocuğunun kayıplara karıştığını anladığı yardım istemesi ardından ise Adrasan Jandarma Karakolu, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, ise itfaiye ile Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ile alakalı olan komando ekipleri tarafından bulunmasının ardından ise ailesine sevk edildi.