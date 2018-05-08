CHP ilçe geçlik kolları başkanı fuhuştan tutuklandı

CHP ilçe geçlik kolları başkanı fuhuştan tutuklandı. Adana da, CHP Kozan İlçe Gençlik Kolları Başkanı olan Kadir Oruç’un ise içlerinde olduğu 18 şahıs, ise fuhuşa sürüklemek ile yer tespit etmesi, insan ticaretinde bulunduğu ile şahsı ise hürriyetinden de yoksun kılma suçlaması ile götürülmüş oldukları Kozan Adliyesi içerisinde nöbetçi mahkemesi tarafından ise tutuklu yargılandığı saptandı.

Alınan bilgilere göre, ise Adana da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile Ahlak Büro Amirliği tarafından Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ise üç ay boyunca takip ardından ise geçen hafta da Yarımoğlu Mahallesi Özcanlı Sokak da üç farklı eve ise 300 polisin de bulunması ile operasyon gerçekleşti.