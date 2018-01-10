Büyüme beklentisi yükseldi

Dünya Bankası, Türkiye'nin büyüme beklentisini yükseltti. Dünya da Banka olarak Ocak ayı raporuna göre Türkiye de 2017 yılının yükselmesinin beklentisini %4’ten, %6,7’ye çıkardı. Dünya Bankası, 2018 yılı içerisin de Ocak ayı ‘Küresel Ekonomik Beklentiler’ (GEP) raporunu da gösterdi.

Raporda görülen şey ise Türkiye de bölüm içerisinde 2017 yılının yükselmesi amacı ile beklenmiş olan yükseliş ise merakları üstüne çekti. Ekim ayında ise yayınlanmış olan bir rapor içerisin de %4 ön görülmüş olan büyümenin beklenilmesi ile, raporun ise %6,7 yükselmiştir.

Türkiye de ise beklenmiş olan daha fazla ve hızlı toparlanmasının da mali ile parasal destek üzerinde yardımının olduğunu dile getirirken, Avrupa Birliği ise ülkelerin de ki bu ekonomik toparlanma ile Türk lirasının değer kaybı içerisin de etkisinin de olmuş olduğu çoğalan ihracatın yükselmesi ile katkı da sağlamış olduğu saptandı.