Tutuklu eşini ziyarete gidip tutuklandı

Tutuklu eşini ziyarete gitti, aynı suçlamayla gözaltına alındı. Edirne de F Tipi olan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu içerisin de “FETÖ” soruşturması sonrasın da tutuklu kılınan eşi olan S.S.,yi ziyaret etmek için giden S.S., ise tıpkı suçtan aranması dolayı ile kaydının ise bulunması ile gözaltı altına alınmıştır.

Edirne de F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu içerisin de “FETÖ” silahlı terör örgütüne üye olmak” sebebi ile tutuklu yargılanmış olan S.S.,’yi ziyarete gelmiş olan eşinin S.S.,’nin uygulanan UYAP sorgulaması içerisin de, Çanakkale de Sulh Ceza Hakimliği tarafından aranma kaydının olduğu görüldü.

Savcılıktan gelmiş olan habere göre gözaltı altına alınmış olan S.S., Çanakkale de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine verildi.