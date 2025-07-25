Kartal’da Hazırlık Maçları Başlıyor: Yeni Transferler Sahaya Çıkıyor

Beşiktaş, sezon öncesi kampında hazırlık maçlarına başlıyor. Takımın fiziksel durumu ve yeni transferlerin performansı bu maçlarla test edilecek. İlk rakip, Avusturya Bundesliga ekiplerinden bir kulüp olacak. Kartal haber kaynaklarına göre maç, taraftarlara açık şekilde yayınlanacak.

Yeni transferlerin forma giyeceği bu karşılaşma, teknik heyet için de kritik öneme sahip. Bu süreçte futbolcuların takıma uyumları, fiziksel durumları ve saha içi rolleri belirlenecek. Beşiktaş son dakika gelişmeleri arasında yer alan bu hazırlık kampı, aynı zamanda genç oyuncuların vitrine çıkacağı bir dönem olacak.

Beşiktaş haber sitelerinde yer alan bilgilere göre teknik heyet, bu maçların sonunda kadroda kalacak ve kiralanacak oyuncularla ilgili nihai kararını verecek. Taraftar ise heyecanla ilk 11’de kimlerin forma giyeceğini bekliyor.