BitX, Hash Disrupt AI Zirvesi 2025’e Güç Verdi — V2 Hızlandırıcıyı Tanıttı ve Stratejik Madencilik Ortaklıkları Kurdu

Yapay zekâ destekli Bitcoin madenciliği hızlandırmasında öncü bir yenilikçi olan BitX, Hash Disrupt AI Zirvesi 2025’te yüksek etkili bir katılım gösterdi. Şirket, amiral gemisi ürünü olan BitX V2 Hızlandırıcıyı tanıttı ve birçok bölgeden stratejik madencilik ortaklarıyla uluslararası düzeyde önemli Niyet Mektupları (MoU) imzaladı.

Dubai’de düzenlenen zirve; kripto madenciliği, yapay zekâ ve blok zinciri altyapısındaki etkili oyuncuları bir araya getirdi. BitX ile birlikte Etiyopya Madencilik Çiftliği, Kırgızistan Madencilik Çiftliği, Kanada Alberta Madencilik Çiftliği ve Kazakistan Madencilik Çiftliği temsilcileri de katıldı. Bu, BitX’in yapay zekâ hızlandırmalı madencilik alanında yürüttüğü küresel iş birliğini gözler önüne serdi.

Günün açılışı, sektör lideri yöneticiler ve madencilik uzmanlarının yer aldığı dinamik bir panel tartışmasıyla başladı. Panelin teması: “Yapay Zekâ ile Hash Gücü Buluşuyor: Madencilik Verimliliği Modelini Yeniden Tanımlamak” idi. Konuşmacılar, algoritmik optimizasyon ve altyapı merkezsizleşmesinin Bitcoin madenciliği sahasını nasıl dönüştürdüğüne dair görüşlerini paylaştı.

İkinci oturumda ise BitX CEO’su Brian Ashe ve Etiyopya ile Kırgızistan madencilik çiftliklerinden delegeler ana konuşmaları yaptı. Ashe, yeni donanıma gerek kalmadan %100’e varan verimlilik kazançları sağlayan BitX V2 Hızlandırıcı’nın madencilik sektöründe ölçeklenebilirlik, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık sağladığını vurguladı.

“Biz sadece makineleri optimize etmiyoruz,” dedi Ashe. “Bitcoin madenciliğinin ekonomik katmanını akıllı altyapı ile yeniden tasarlıyoruz. Ortaklıklarımız, merkezsiz ve performansa dayalı bir madencilik katılımı vizyonunun uzun vadeli bir yansımasıdır.”

Son oturumda, zirvenin en dikkat çekici anlarından biri yaşandı — BitX ile küresel ortakları arasında iki büyük Niyet Mektubu (MoU) imzalandı:

BitX x Etiyopya Madencilik Çiftliği — BitX’in hızlandırma protokolünün Doğu Afrika operasyonlarında devreye alınmasını resmileştiriyor.

— BitX’in hızlandırma protokolünün Doğu Afrika operasyonlarında devreye alınmasını resmileştiriyor. BitX x Kırgızistan Madencilik Çiftliği — Yüksek irtifada madencilik optimizasyonu ve enerji verimliliğine odaklanan bölgesel bir ittifak kuruyor.

Bu ortaklıklar, BitX’in inşa ettiği daha büyük bir küresel çerçevenin başlangıcını temsil ediyor. Şirket, yapay zekâ bilişimi ile blok zinciri ekonomilerini az hizmet alan bölgelere bağlamayı hedefliyor. Orta Asya ve Kuzey Amerika’da kanıtlanmış başarısıyla, BitX şimdi Web3 Madencilik Ekosistemini sınır ötesi iş birliği ve yapay zekâ destekli altyapı odağıyla genişletiyor.

Zirve sona ererken, BitX’in güçlü varlığı; sermaye birikimine değil, teknolojik üstünlük ve küresel iş birliğine dayanan akıllı madenciliğin yeni çağında kilit bir oyuncu olduğunu bir kez daha pekiştirdi.

Medya İletişimi

Şirket Adı: BitX

E-posta: contact@bit-x.tech

İlgili Kişi: Jamie Whitehead

Web Sitesi: https://bit-x.tech/

Şehir: Abu Dabi

Ülke: Birleşik Arap Emirlikleri