Beton pompası çimento döküp evin duvarını yıktı

Beton pompasının döktüğü çimento evin duvarını yıktı. Baba ve oğlu yaralı İstanbul Eyüp Sultan da inşaat çalışmaları sırasında beton pompasının döktüğü çimentonun bitişik de ki dört kişilik ailenin yaşadığı evin duvarını yıkıp yaralamasına sebep olduğu bildirildi.

Eyüp Sultan da bir binanın ikinci katına beton döküldüğü sırada bitişikte ki binanın duvarının yıkılmasına ve betonun evin salonuna dolması sonucun da 46 yaşında ki Ali Şevket Güner, ile altı aylık bebeği Ertuğrul Gazi’nin, betonun altında kalıp yaralandığı bildirildi.

Olay yerine çağrılan itfaiye ve sağlık ekiplerince betonun altından çıkartılan baba ve bebeğin Gazi Osman Paşa d ki taksim ilk yardım hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.