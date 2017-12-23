Kamera kayıtlarından yakalandı

Silahlı çatışma yaşandı

Çekmeköy'de silahlı çatışma. Çekmeköy de iki grup arasın da silahlı çatışma çıktı. Araların da husumet bulunan iki grup arasında ki çatışma da çevrede ki ev ve arabalar zarar görürken olayda şans eseri yaralanan olmadı. Silahlı çatışma da iki grubun kurşun yağdırdığı anlar kameralar da görüntülendi.

Çekmeköy Cumhuriyet Mahallesi demokrasi caddesin de araların da husumet olan iki grup karşı karşıya gelince araların da silahlı çatışma başladı. Onlarca merminin atıldığı kavga da çevrede bulunan evler, araçlar, ve dükkanlar hasar gördü.

Çatışmadan sonra iki grup üyeleri araçlarına binerek olay yerinden kaçtılar. Çıkan bu silahlı çatışma sonucun da yaralanan olmadı. İki grubun çatışma anları saniye saniye kameralara yansırken polis iki grubu bulmak için araştırma ve çalıştırma başlattı.