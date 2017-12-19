Kaçak için ödül

Kaçağı yakalayana verilen ödül. 2 katına çıkartılıyor EPDK kaçak elektrik ile mücadele dağıtım şirketlerinin motivasyonunu artırmak amacı ile tespit edilen kaçak elektrikten aldıkları bonus’u %20 den 40’ yükseldi.

Resmi gazete de yayınlanan tebliğ değişikliği ve kaçak elektrik kullanımının gelirlerinin %40’ı 2018 yılı sistem işletim gelir tavanı hesaplamaları dışında tutulacaktır. 100 milyon TL getirebilir. TEDAŞ Genel Müdür vekili Osman Nuri Doğan, bu kararda “Kazankazan” anlayışının hakim olduğunu söyleyerek “Elektrik fiyatlarının düşürülmesin de kaçak ile mücadele önemli bir unsurdur diye belirtti.

Şirketler kaçak ile daha etkin şekilde mücadele edecekler. Gelirler artarak hem ülke hem şirketler kazanacak dedi. Doğan, bu kararın şirketlere toplamda 100 milyon TL gelir getireceğini” bildirdi.