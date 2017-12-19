Can pazarı yaşandı

Bursa'daki kazada can pazarı yaşandı. Kamyonun arka kısmından çarpmış olduğu kamyonetin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra lise öğrencisi yayaların arasına daldı.

Kazada üç öğrenci kamyonetin altında kalarak yaralandı. Kaza yerine birçok sayıda ambulans sevk edildi. Bursa da bir kamyonun arkadan çarpması ile kontrolden çıkan kamyonet üç lise öğrencisine çarptı. Kaza da öğrencilerin ikisi yola savrulurken bir öğrenci kamyonet ile aracın arasına sıkıştı.

Kaza Gürsu kavşağında yaşandı. Kazanın ardından yaşanan can pazarında iki liseli genç yola savrulurken bir öğrenci de kamyonet ile araç arasına sıkıştı. Sıkışan öğrenciyi kurtarmak için zaman ile yarışıldı. Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve polis ile 112 ekipleri seferber oldu.