Mesajların şifresi çözüldü

7 aşamalı şifre çözüldü

FETÖ elebaşı Gülen'in mesajları ortaya çıktı. Isparta da Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı olan Halil Karakoç’un, Mayıs 2015 de kaçırmak için uğraştığı 25 hard diskin yedi aşamalı şifresi 2 yıl sonra çözüldü.

Elebaşının FETÖ’ye verdiği 227 talimat, siyaset ekonomi ve basın ile devlet kurumlarını nasıl ele geçirmek istediklerini meydana çıkardı. Isparta Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Isparta Kaçakçılık ve Organize Mücadele ekipleri 20 Mayıs 2015 de başlayan operasyon da Süleyman Demirel Üniversitesinin FETÖ yapılanmalarının başında geldiğini belirleyerek Üniversitenin Bilgi İşlem Daire Başkanı Halil Karakoç’un, dijital evrak kaçırmaya başladığının ihbarını aldılar.

Karakoç’un, üniversiteden kaçırmak için aracına yüklediği 25 adet hard disk altı adet flaş bellek beş laptop, 117 cep telefonu, esemes kartı bir bilgisayar kasa ve monitörü ile iki adet modeme el konuldu.