İş yeri hırsızları yakalandı

İş yeri hırsızları tutuklandı. Kocaeli’nde Gebze ilçesinin iş yerlerinin birisin de hırsızlık yapmış olduğu ve de İstanbul da yakalanmış olan üç şahısın da çıkarılmış oldukları mahkeme tarafından tutuklu kararı alındı.

Alınan bilgilere göre Gebze ilçesi de birçok sayıda iş yerlerin de olan ev eşyası, elektronik ev eşyası, ziynet eşyası, tırlardan alınmış olan motor parçalarının da, aksesuarlar, evlerden ise nakit para, farklı evrak, beyaz eşya çalınması ile şikayet alınmış olan Gebze Emniyet Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatılmıştır.

İnceleme de ise sonucun olayı gerçekleştiren şahısların S.G., H.C., ile O.Y., adlı kişilerin kimlikleri de tespit edilmiş olan ekiplerin baskın düzenledikleri, ve belirlenmiş olan üç şahısı da gözaltına alındığı saptandı. Gebze Adliyesin de ise işlemleri biten üç şahısın tutuklandıkları cezaevine gönderilmiştir.