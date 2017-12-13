Atalay Demirci'nin ABD'deki görüntüleri

Atalay Demirci'nin ABD'deki o görüntüleri soruldu. FETÖ de darbe girişimi sonrasın da başlatılmış olan soruşturma kapsamından “Silahlı terör örgütü üyeliği” ile “Anayasalın düzeninin ortadan kalmaya çalışma” suçlarından tutuklanan komedyn Atalay Demirci’nin, yargılanması devam ediyor.

Fetullah Terör Örgütünün Darbe girişiminden sonra başlatılan soruşturma kapsamın da “Silahlı terör örgütü üyeliği ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan” Komedyn Demirci’nin yargılanması sürmektedir.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesin de yapılan duruşmada tutuksuz yargılanan Atalay Demirci, avukatı ve yakınları bulundu.

mahkeme başkanı Cem Boztaş, dijital meteryallere ilişkin gelmediğini, Atalay Demirci’nin, kaydının bulunmadığına ilişkin mahkemeye mektup gönderildiğini açıkladı. Duruşmada Demirci’nin arkadaşı Murat Kaygısız, tanık olarak gösterildi.