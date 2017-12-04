Gri Listedeki FETÖ'cüler

Gri listedeki FETÖ’cüler Mısır’da teknede eğlenirken görüntülendi Konya da yılda 700 milyon lira himmet adı içerisin de haraç toplamış olan FETÖ’nün mütevelli heyetin de olan Ali Akın’ın, Soner Cesur ile İbrahim Karadayı, Mısır da Nil Nehrin de olduğu ve teknede eğlendiği de görüntülenmiştir.

Konya da ki iş adamı olan Nusret Argun’un, şikayeti ile 2014 yılı içerisin de başlatılmış olan FETÖ kumpası soruşturması sonucunda, Konya Kaçakçılık ile Organize Suçlar Şubesin de Selçuk Üniversitesi eski rektörü diye bilinen Süleyman Okudan, ve onunla beraber 249 şahısa da kurmuş oldukları kumpasın meydana çıkmasının ardından, eski Konya Emniyet Müdürü olan Saşih Tuzcu, ile eski KOM Müdürü Anadolu Atayünve beraber gözaltına karar verildiği iş adamlarının da sonrasın da yurt dışına kaçmış olduğu saptanmıştı.