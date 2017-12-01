Adil Öksüz'ün kod adı ortaya çıktı. Fetullahçı terör örgütünün 15 Temmuz günü gerçekleştirdiği kanlı darbe girişimin 1 numaralı ismi Adil Öksüz’ün, kod adının “Namık” olduğu meydana çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma da itirafçıların ifadeleri sürmektedir.

Örgüte mensup olan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen itirafçıların verdikleri ifade de örgütün “Söz de Silahlı Kuvvetler İmamı” olan ve darbe girişimin de aktif rol alan Öksüz’ün, kod adı “Namık” olarak açıklandı.

Aynı soruşturma da gözaltına alınan kuleli askeri lisesi personelin de görev yapan dört askeri personelin sözde sorumlusu olan üç kişi örgütün askeri yapılanmasın da İstanbul Anadolu yakasın da ki temsilcisi bulunan M.G., ile yardımcısı M.G., ile örgütün İstanbul Sur içi yapılanmasın da askeri öğrencilerin seçiminden sorumlu olan A.A., olmak üzere 10 kişi tutuklanarak savcılığa sevk edildi.