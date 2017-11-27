FETÖ'nün para kasası

FETÖ'nün 'para kasası' Türkiye'ye getirildi. Memduh Çıkmaz kimdir? FETÖ’nün “Para kasası” olarak bilinen iş adamı Memduh Çıkmaz, yapılan MİT operasyonu ile Sudan dan Türkiye’ye getirildi. Fetullahçı terör örgütünün Türkiye’den yurt dışına kaçan mensupları için özel ekip oluşturan MİT iş adamı Çıkmaz’ın, Sudan da ki adresini iki ay önce saptadı.

Çıkmaz, MİT ve Sudan Ulusal İstihbarat ve Güvenlik servisinin yaptığı ortak operasyon ile gizlendiği evinde yakalanarak gözaltına alındı. Memleketi Çorum da petrol istasyonları ile tuğla fabrikası bulunan Çıkmaz, FETÖ’nün “Para kasası” olan isimlerinden biri olarak bilinmekteydi.

Yakalanan Çıkmaz, hakkın da “Silahlı terör örgütü yöneticiliği” nedeni ile yakalama kararı bulunmaktaydı. Çorum da ki iş adamların dan FETÖ için “Öşür” ismi altın da haraç topladığı ve bu paraları FETÖ’ye aktardığı tespit edildi.