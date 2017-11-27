Zincirleme kazada polis aracı da vardı

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Zincirleme kazada polis aracı da vardı
Zincirleme kazada polis aracı da vardı admin Tarih: 2017-11-27 Saat: 00:51:15
Güncelleme : 2017-11-27 00:51:15Bu içerik 392 kez okundu.
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Basın Ekspres yolunda zincirleme kaza 9 araç birbirine girdi. Basın Expres yolun da yola dökülen çamurlar nedeni ile zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Dokuz aracın birbirine girdiği üç kişi de yaralandı. Kaza nedeni ile yol üç saat trafiğe kapandı kaza saat 05.00 sırasın da basın expres yolun da Edirne istikametin de meydana geldi. Yola dökülen çamur sebebi ile kayganlaşan yolda seyir halinde olan araçlar çarpışmaya başladı.

Kazaya bir polis aracı da karıştı. Kaza yerine çok sayı da itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza da yaralanan üç kişi çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Yol tamamen trafiğe kapatılırken diğer sürücüler alternatif yollara yönlendirildiler.

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