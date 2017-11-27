PKK'li hainin hedefi

PKK'lı hainin hedefi. F.Bahçe-Sivas maçıymış Sahiba Gökçen Havalimanın da saldırının faali Şaban Baymaz’ın, Kadıköy de ki Ülker stadyumuna yapacağı saldırıyı geçen hafta oynanan Fenerbahçe-Sivas spor maçın da yapmayı planlandığın da ama harekete geçemeden yakalandığı meydana çıktı.

Baymaz’ın, Sabiha Gökçen Havalimanı saldırısın da uzaktan kumandalı olan bir düzenek kullandığı tespit edildi. Kadıköy de trafik kontrolü yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri 28 Ekim de şüpheli gördükleri kişiyi gözaltına almış, üzerin de sahte kimlik çıkan kişinin aranan Şaban Baymaz, olduğu saptanmıştı.

Baymaz’ın, parmak izini alan polis ekipleri yaptıkları karşılaştırmada Baymaz’ın, geçen sene Sabiha Gökçen Havalimanına saldırı yapan terörist olduğunu anladılar. Temizlik işçisi bir kadının yaşamını yitirdiğini saldırı ile sorgulanan Baymaz, suçunu itiraz etti.