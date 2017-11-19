1 milyon TL dolandırıldı

Profesör, dolandırıcılara 1 milyon lira kaptırdı. Kayseri de İlahiyat profesörü olan 48 yaşın da olan Ü.G., telefon dolandırıcılarına bir milyon dolar 55 bin lira yutturdu.

İlahiyat profesörü Ü.G., kendisini polis ve savcı olarak belirtip “Hesabınız dan terör örgütüne para aktarımı yapılmaktadır” diye söyleyen kişiler tarafından aynı günde toplam bir milyon 55 bin lira dolandırıldı.

Dolandırıldığını anlayan Prof. Dr., Ülge, polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık ve Yan Kesicilik Büro Amirleri Ekipleri olay ile ilgili olay yeri çevresin de 32 Değişik açıda ki güvenlik kameralarının 120 saatlik kaydını inceledikten sonra şüphelilerin eşgalini belirledi. Amca çocukları olduğu tespit edilen iki şüpheli eş zamanlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındılar.