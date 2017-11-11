Kreş servisinde ölüme giden çocuk

3 yaşındaki Alperen'i kreş servisinde ölüme götüren skandalın saklanan görüntüleri. İzmir de Çiğli oluşan bir kreş servisin de unutulduğu ve çocuğun 3 yaşın da ki Alperen Sakin’in, ölümüne sebep olan skandal zincirlerinin, okul sahibi tarafından çıkartılıp saklanmış bir vaziyette görüntülerine ulaşılmıştır.

Okulda olmadığı anlaşıldı

Görüntüler de ise Alperen, ile arkadaşlarının servis aracı ile saat 08.08’de kreşin ön tarafına getirilmiş olduğu ve Alperen’in, ise okul da olmadığını anladıkları sonrasın da saatler sonra anlaşıldı ama çocuğun cansız bedenin 17.01’de bir görevli tarafından kolları ile sarmış ve bina içerisine alındığını görülmektedir. İzmir Çiğli’de bir Köyiçi Mahallesin de yaşanan 15 Ağustos da ortaya çıkan bir olay da Serkan Sakin, ve Buket Sakin, çiftinin oğulları olan Alperen Sakin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan Çifli Özeş Sevgi Yumağı Anaokuluna götürülmesinin üzerine 47 yaşın da ki servis şoförü T.İ., ile rehber hocası olan personel 17 yaşın da ki D.K.,’ye bırakılmıştır.

9 saat sonra fark edildi

Görüntüler de görüldüğü üzere , Alperen ile arkadaşlarının servis aracı ile saat 08.08’de anaokulun önüne götürüldüğü anlaşıldı. Okulda olmadığı için dokuz saat sonra olmadığını fark ettikleri Alperen’in cansız bedeni 17.01’de, okul görevlisinin kollarında içeri alındı. Okul içinde 2 dakika 41 saniye tutulan Alperen’in, bu kez 17.03’de üzerine çarşaf sarılı olarak çıkartılıp hastaneye götürdükleri anlaşıldı.