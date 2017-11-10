5 işçi öldü

5 işçinin hayatını kaybettiği fabrika patlaması soruşturmasında yeni gelişme. 5 işçinin ölümüne sebep olan fabrikanın patronu ile iş güvenliği uzmanı tutuklandı.

16 kişi yaralandı

Bursa da dün meydana gelen olay da soruşturma devam etmektedir. Gökkuşağı Tekstilin boyahanesin de yaşanan olay da 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin de yaralandığı fabrika ile ilgili soruşturma sürmektedir.

Tutuklandı

Olay ile ilgili dün akşam gözaltına alınan fabrikanın sahibi Şükrü Demir, ve fabrikanın iş güvenliği uzmanı Tuba Tongaç, tutuklandı. Tutuklanan Şükrü Demir, ve Tuba Tongaç, hakkın da emniyette sorguları sürmektedir.