Taksiyi durdurup denize atladı

Taksiyi durdurdu, kendini denize attı. Sarıyer de bir anda denize atlayan genç kadını balıkçılar kurtardı. Olay Sarıyer Rumeli Hisarı önünde bu sabah meydana geldi.

Henüz daha 21 yaşında

Elde edilen bilgilere göre: Şişli den taksiye binen 21 yaşın da ki Zehra K., Rumeli Hisarı önüne geldiğin de taksiden indi. Birden koşarak kendini boğazın sularına bıraktı. Şaşkına dönen taksi şoförü Nizam Kadıoğlu, genç kadının peşinden koştu ama yetişemedi.

Taksi şoförü yardım istedi

Taksi şoförü kadının suda çırpındığını görünce çevrede ki balıkçı teknelerinden ve koşu için sahile gelenlerden yardım istedi. Öte yandan olay yerine itfaiye ve ambulans, polis ekibi çağırdı.