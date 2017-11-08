Personele operasyon düzenlendi

Kapatılan üniversitenin personeline operasyon 10 gözaltı. Diyarbakır da kapatılmış olan Selehattin Eyyubi Üniversitesin de eski bir akedemik personeline birde çalışanlarına özel 10 ilde eş zamanlı ayarlanan operasyon da 10 şahıs da gözaltına alınmıştır.

Cemaate yönelik soruşturma

Diyarbakır da Fetullah Gülen cemaatine yönelik soruşturma kapsamın da kapatılmış olan Selehattin Eyyubi Üniversitesin de eski bir akedemik personeline ve çalışanlarına yönelik on ilde eş zamanlı yapılan operasyon da on kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar

Gözaltına alınan kişiler ise; F.D., E.U., A.T., A.T., E.S., E.Ş., M.K., H.S., E.D. ve U.D. ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Aralarında öğretim görevlisi, büro memuru, kütüphaneci ve araştırma görevlisi kadrolarından kişilerin de bulunduğu 9 şahısa yönelik yakalama çalışmaları devam etmektedir.