Trenin altında kaldı

İzmir'de trenin altında kalan genç hayatını kaybetti. İzmir de Konak ilçesin de, test treninin çarpmış olduğu genç yaşamını yitirdi.

Metro istasyonunda yaşandı

Olay ise, dün saat 23.00 suların da Halkapınar metro istasyonun da ortaya çıkmıştır. İddialara göre, 19 yaşın da olan Halil Bingöl, Halkapınar istasyonu yakının da tren yayların da bulunduğu sırada, Cuma Ovası Ali Ağa, arasın da sefer halinde olan test treninin çarpması sonucun da trenin altında kaldı.

İhbar üzerine ekipler geldi

Olayı gören güvenlik görevlisinin Acil Sağlık Ekibi ve AKS ile Polis Ekiplerine ihbarı üzerine olay yerine intikal eden ekipler trenin altında kalan Halil Bingöl’ü çıkardılar.gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay ile ilgili soruşturma ve olay yeri incelemesi yapılmaktadır.