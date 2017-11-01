Bir işçi iskeleden düştü

Dış cephe kaplamasında çalışan işçi iskeleden düştü. Denizli Pamukkale de bulunan bir binanın dış cephesini kaplama için çalışan 58 yaşın da ki işçi iskeleden düşerek yaşamını yitirdi.

Sabah saatlerinde meydana geldi

Bugün saat 10.00 sıraların da Yunusemre mahallesin de ki binada çalışan inşaat ustası Sait Kayaalp, binanın beşinci katında kurulu olan iskelede güvenlik önlemi almadan çalışmaya başladı. Durduğu tahta da dengesini kaybedince 20 metre beton zeminde ki demir korkulukların üzerine düştü.

Olay yeri inceleme ekipleri müdahale etti

Olay yerine çağrılan sağlık ve polis ekipleri Kayaalp’ın, öldüğünü belirlediler. Kayaalp’ın bir ayağı demir korkuluklara saplanmıştı. Kayaalp’ın, cenazesi Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.