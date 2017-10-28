Ülke genelinde operasyon

Anasayfa ASAYİŞ Ülke genelinde operasyon
Ülke genelinde operasyon
Ülke genelinde operasyon admin Tarih: 2017-10-28 Saat: 16:30:52
Güncelleme : 2017-10-28 16:30:52Bu içerik 260 kez okundu.
Reklam

Ülke genelinde operasyon

Türkiye genelinde polis operasyonu sonrasında 872 gözaltı. Emniyet Genel Müdürlüğünce 81 ilde öncelikle cinayet suçundan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

6308 personel katıldı

Operasyon da 2186 ekip ile 6308 personelin görevlendirildiği operasyonlar da 2176 adreste arama yapıldı. 872 şüpheli gözaltına alındı.

2176 yer arandı 

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı Koordinesin de öncelik ile cinayet suçu ve diğer aranan suçluların yakalanarak gözaltına alınması amacı ile 81 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 2176 ikamette yapılan aramalar sonucun da toplam da 872 kişi gözaltına alındı.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır