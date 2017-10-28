Ülke genelinde operasyon

Türkiye genelinde polis operasyonu sonrasında 872 gözaltı. Emniyet Genel Müdürlüğünce 81 ilde öncelikle cinayet suçundan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

6308 personel katıldı

Operasyon da 2186 ekip ile 6308 personelin görevlendirildiği operasyonlar da 2176 adreste arama yapıldı. 872 şüpheli gözaltına alındı.

2176 yer arandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı Koordinesin de öncelik ile cinayet suçu ve diğer aranan suçluların yakalanarak gözaltına alınması amacı ile 81 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 2176 ikamette yapılan aramalar sonucun da toplam da 872 kişi gözaltına alındı.