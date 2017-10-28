Sis nedeniyle kaza oldu

Yolcu otobüsü sis nedeniyle kamyona çarptı. 15 yaralı Eskişehir de yoğun sis sebebi ile bir yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı. Kazada 15 kişi yaralandı.

Tali yoldan anayola çıktı

Kaza bu sabah Eskişehir-Ankara Karayolunun 20. kilometresin de Tokat Mahallesi yolunun girişinde meydana geldi. Tali yoldan anayola çıkan Ramazan Güzle’nin, kullandığı 26 ZB 388 Plakalı kamyon ile Ankara’dan Eskişehir yönüne doğru giden 34 BK 6799 Plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

14 yolcu yaralandı

Otobüs çarpmanın etkisi ile yoldan çıkarak şarampole girdi. Ağaçlara çarparak durdu sis sebebi ile meydana geldiği bildirilen kazada otobüs şoförü ile 14 yolcu yaralandı.