Koğuşu ateşe verdi

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Koğuşu ateşe verdi
Koğuşu ateşe verdi admin Tarih: 2017-10-27 Saat: 17:16:03
Güncelleme : 2017-10-27 17:16:03Bu içerik 288 kez okundu.
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Koğuşu ateşe verdi 

Mahkum kaldığı koğuşu ateşe verdi. Elezığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumun da olan bir mahkumun koğuşu ateşe vermesi ile dumandan etkilenen onu gardiyan olmak üzere on bir kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Gardiyanlar müdahale etti 

Elezığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumun da mahkum olan A.K., kaldığı koğuşu ateşe verdi. Dumanları fark eden gardiyanlar hemen koğuşta ki yangına müdahale ettiler.

Dumandan etkilendiler 

Yangın sırasın da dumandan etkilenen 10 gardiyan ile A.K., çağrılan 122 Acil Servis Ekiplerince kentte bulunan Hastanelere kaldırıldılar. Olay ile ilgili soruşturma sürmektedir.

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